Marmaris'te su sporları 2 ay indirimde Marmaris'te su sporları 2 ay indirimdeMARMARİS'teki su sporları istasyonlarında, ekonominin canlandırılması için 2 ay sürecek kampanya başlatılarak, yerli turistlere yüzde 30, yabancı turistlere ise yüzde 15 indirim yapılacağı duyuruldu.

Marmaris'te su sporları 2 ay indirimde

MARMARİS'teki su sporları istasyonlarında, ekonominin canlandırılması için 2 ay sürecek kampanya başlatılarak, yerli turistlere yüzde 30, yabancı turistlere ise yüzde 15 indirim yapılacağı duyuruldu. Kampanya, sahil boyunca uzanan 16 su sporu istasyonunda yoğunluğa neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını açıklaması ve pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında duran uçuşların yeniden başlaması ile turistlerin tatil için geldiği Marmaris'teki su sporları istasyonlarında indirim kampanyası başlatıldı. İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 16 su sporları istasyonunda, ekim sonuna kadar yerli ve yabancı turistlere indirim uygulanmaya başlandı. Özellikle yabancıların yoğun ilgi gösterdiği su sporlarında yerli turistlere yüzde 30, yabancı turistlere ise yüzde 15 indirim yapılmaya başlandı. Ayrıca sertifikalı eğitmenler eşliğinde heyecan arayan tatilcilere çeşitli su sporları aletlerinde indirimli kurs verilmeye başlandı. Kampanyayla birlikte jet ski, muz, ringa, deniz paraşütü, sürat motoru ve deniz bisikleti gibi su sporlarına ilgi arttı.

Üniversite öğrencisi İngiliz Elizabeth Belriner (22), "İlk defa su sporları yapacağım için çok heyecanlıyım. Çok güzel ve heyecanlı olacak" dedi.

45 GÜNDE 1500 KİŞİ, SU SPORU HEYECANI YAŞADI

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, "Okulların açılışının ertelenmesiyle ekonomiyi canlı tutmak için girişimlerde bulunduk. Tatilcilere su sporlarında indirim yaptık. Ayrıca kredi kartlarında taksit de yapacağız. 16 su sporları istasyonumuzda kampanyamız başladı. Yabancı turistler açılan uçuşlarla tatile gelmeye başladı. Misafirlerimizi memnun etmek ve pahalı olarak adlandırılan bu sporu sevdirmek için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. 1 Temmuz itibarıyla açtığımız su sporları istasyonlarımızda bayram tatillerinde yaptığımız indirimler ve kolaylıklarla birlikte 45 günde 1500 kişi, çeşitli spor aletlerinde heyecanı yaşadı" dedi.

Kaynak: DHA