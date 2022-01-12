Marmaris'te su basan özel hayvan bakımevine belediyeden yardım eli

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 gündür etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Hisarönü Mahallesindeki özel bir hayvan bakımevini su bastı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda köpeğin bulunduğu bakımevindeki suyu tahliye edip, temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'te gündür etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur suları özel mülkiyet üzerine kurulu hayvan bakımevinde baskına neden oldu. Suyla dolan özel hayvan bakımevinde can dostların yardımına Marmaris Belediyesi ekipleri yetişti.

Canları hepimize emanet. Herkese geçmiş olsun" dedi.