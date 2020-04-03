Marmaris'te sokakta spor yapmak, bisiklet sürmek ve iki kişi yürümek yasaklandı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Umumi Hıfsızsıhha Meclisi' tarafından alınan kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında 'ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler' yasaklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Umumi Hıfsızsıhha Meclisi' tarafından alınan kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında 'ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler' yasaklandı. Polis ekipleri, yürüyüş yollarını şerit ile kapatarak spor yapanları ve bisiklet sürenleri evlerine gitmeleri için uyardı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan 'Umumi Hıfsızsıhha Meclisi' tarafından saat 18.00'de alınan kararla ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede 'ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler' yasaklandı. Polis, alınan kararın ardından Kordon, Atatürk, Kemal Elgin ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 10 kilometrelik bisiklet yoluna girilmez yazısı bulunan şerit çekti. Yunus polisleri ve polis araçları devriye gezerek spor yapanlara, bisiklet binenlere ve iki kişi dolaşanlara karar hakkında bilgilendirme de bulanarak evlerine gitmelerini söyledi.

Bir inşaat firmasında çalışan Hamdi Göçer ise, "İşime bisikletle gidip geliyorum ve işlerimi görüyorum. Şimdi bu yasakla bisikleti sırtıma mı alıp gideyim? Resmen gülüyorum" dedi. Geçen hafta Marmaris sahil yürüyüş yolu ve plajlara 'girilmez' şeritleri çekilerek girişler yasaklanmıştı. Polis ekipleri, Kabahatler Kanununa göre, emre aykırı davranışta bulunan kişi başı 11 vatandaşa 387'şer lira para cezası kesti.Gece saat 00.00'dan itibaren kurallara uymayan vatandaşlara uyarı yerine cezai işlem başlatılacağı da bildirildi.

Kaynak: DHA