Marmaris'te sokaklar limon kokacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marmaris'te sokaklar limon kokacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris'te sokaklar limon kokacak

Marmaris Belediyesi öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmadı.

Marmaris Belediyesi öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmadı. 75. Yıl Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebi üzerine okulun bulunduğu sokağa limon fidanı dikildi.

Turunçgil kokulu bir Marmaris için parklara, kaldırımlara ve diğer peyzaj noktalarında meyve ağaçları diken Marmaris Belediyesi bu kez de öğrencilerin çağrısına kulak verdi. 75. Yıl Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğretmeni Nuray Öğretir ve öğrencilerinin talebi üzerine okulun bulunduğu 124 ve 105 Sokak, 'Limon Ağacı Sokak' olarak belirlendi.

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile iki sokağa 50 adet limon ağacı fidanı dikildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Okul Müdürü Aygül Kaya öğrencilerle birlikte fidan dikerek, can suyunu verdi. Projede ayrıca okul bahçesine ve aynı sokakta bulunan Kaymakamlık konutu bahçesine de fidan dikildi. Böyle bir projenin mimarı olan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Aksoy, projenin mimarı olan çocukları tebrik ettiğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk ise belediye olarak meyve ağacı dikimine çok önem verdiklerini ifade etti. Öğrencilerden böyle bir talep gelmesini kendilerini memnun ettiğini söyleyen Öztürk, "Belediye Başkanımız Mehmet Oktay, ilçemizin meyve ağaçlarıyla donatılmasına çok önem veriyor. Talimatları çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor" dedi. Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil de tüm parklarda, kaldırımlarda ve peyzaj noktalarında limon, turunç, mandalina, zeytin ağacı dikmeye gayret gösterdiklerini söyledi. - MUĞLA

Marmaris'te sokaklar limon kokacak
Marmaris'te sokaklar limon kokacak
Marmaris'te sokaklar limon kokacak
Marmaris'te sokaklar limon kokacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Yavuz Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Yunus Emre Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'te sokaklar limon kokacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:40:29. #1.15#
title