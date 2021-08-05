Son dakika: Marmaris'te siteye kadar inen yangında faciadan dönüldü
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Son dakika: Marmaris'te siteye kadar inen yangında faciadan dönüldü

Son dakika: Marmaris'te siteye kadar inen yangında faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: MUĞLA(İHA) – Marmaris Amos'ta ormanlık alandan yükselen alevler Profesörler Sitesi'ne kadar ilerledi.

MUĞLA(İHA) – Marmaris Amos'ta ormanlık alandan yükselen alevler Profesörler Sitesi'ne kadar ilerledi. Faciadan dönülen yangında sitede bulunan 4 ev zarar gördü.

Amos'un dağlık kısımlarındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde alevler yeniden yükseldi. Akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle alevlerin yönü Profesörler Sitesi'ne çevrildi. Gün boyu ekipler ormanlık alanın çevresinde hazır bekledi.

Yola kadar inen yangına İzmir İtfaiyesi, Balıkesir İtfaiyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar, orman ekipleri ve gönüllü vatandaşlar müdahale etti. Site sakinlerinin bir kısmı söndürme çalışmalarına katılırken, bir kısmı da teknelerle tahliye edildi. Sitenin dibine kadar gelen alevler 4 evde hasar bıraktı.

"Rüzgarla burası alev yerine döndü"

Yangının sabah saatlerinde başladığını ifade eden Ercüment Meriç Öztürk, "Sabahtan gelen yangını orman ekipleri itfaiye ile birlikte çok güzel bir şekilde söndürdüler. Jandarmamız da buradaydı. Yavaş yavaş aşağı indirip bir anda üzerine çökerek söndürdüler. Akşam gelen yangın dağın öbür tarafından rüzgarla beraber geldi. Ekipler çok güzel yol kenarına dizilmişlerdi. Tam yamacın inişinden ormanın birleştiği noktaya kadar çok güzel bir şekilde ekipler konuşlanmıştı. Malzememiz de vardı. Gönüllülerimiz de vardı. Halkımız da buradaydı. Orman içine kozalak atmasına karşı da hazırdık. Hava tahmininde görülmeyen rüzgarla burası alev yerine döndü. Bir Hollywood filmi gibi havadan ateş yanmaya başladı" dedi.

"Sitenin içine girmesinden son anda kurtulduk"

Sitenin arkasındaki çamlık alanın yandığını dile getiren Öztürk, "Allah'ın bir lütfu. Rüzgar daha sonra durarak sola doğru dönünce sitenin içine girmesinden son anda kurtulduk. Önünde bulunduğumuz evin ahşap kısımları, duvarın bir bölümü yanmış durumda. Cam kepenkleri yanmış. Elektrik aksamları yanmış. Bu sırada 3-4 tane daha evimiz var. Taş evler kısmında tüp patladığı için zarar görmüş bir evimiz var" diye konuştu. - MUĞLA

Son dakika: Marmaris'te siteye kadar inen yangında faciadan dönüldü
Son dakika: Marmaris'te siteye kadar inen yangında faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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