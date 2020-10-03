Marmaris'te silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
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Marmaris'te silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı

03.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:28
Marmaris'te silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı.

Kuyumcu Reşit A. (45), Armutalan Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Reşit A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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