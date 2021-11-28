Marmaris'te şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Marmaris'te şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Marmaris'te şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 35 metrelik gezi teknesi karaya oturdu.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 35 metrelik gezi teknesi karaya oturdu.

Ege Denizi'nde etkisini sürdüren fırtına, Marmaris'te de hayatı olumsuz etkiledi. öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgarlar zaman zaman saate 40 kilometre hıza ulaşırken kıyıda bağlı olan "Demir" isimli 35 metrelik gezi teknesi ise karaya oturdu. Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı bölgelerinde kapalı olan bazı işyerlerinin önlerindeki saksı, masa ve sandalyeler devrildi.

Şehir güvenlik kameraları kırıldı

Şiddetli rüzgarlar ile birlikte zaman zaman boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar yürüyüş yollarını su ile doldururken, kordon boyunca bulunan bazı şehir güvenlik kameralarının da kırıldığı görüldü.

Öğleden sonra şiddetli rüzgar yavaş yavaş etkisini kaybederken, ilçe genelinde can kaybının olmadığı öğrenildi. Belediye ekipleri ise şiddetli rüzgar ve yağmur sonrası sahil şeridinde temizlik çalışması başlattı. - MUĞLA

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