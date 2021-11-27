MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli rüzgarlar, saate 40 km hıza ulaştı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgarlar saatte 40 kilometre hıza ulaştı. Fırtınadan etkilenen 35 metrelik gezi teknesi ise karaya oturdu.

Ege Denizi'nde etkisini sürdüren fırtına, Marmaris'te de hayatı olumsuz etkiledi. öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgarlar zaman zaman saate 40 kilometre hıza ulaşırken kıyıda bağlı olan "Demir" isimli 35 metrelik gezi teknesi ise karaya oturdu. Rüzgarların şiddetlenmesi ile birlikte ilçe genelinde hayat olumsuz etkilenirken, Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı bölgelerinde kapalı olan bazı işyerlerinin önlerindeki saksı, masa ve sandalyeler devrildi.

"Mobese kameraları kırıldı"

Şiddetli rüzgarlar ile birlikte zaman zaman boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar yürüyüş yollarını su ile doldururken, kordon boyunca bulunan bazı mobese kameralarının da kırıldığı görüldü.

Öğleden sonra şiddetli rüzgarlar yavaş yavaş etkisini kaybederken, ilçe genelinde can kaybının olmadığı öğrenildi. Belediye ekipleri ise şiddetli rüzgar ve yağmur sonrası sahil şeridinde temizlik çalışması başlattı.