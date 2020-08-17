Marmaris'te sıcakta sokaklar boşaldı, plaj ve havuz başları doldu
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Marmaris'te sıcakta sokaklar boşaldı, plaj ve havuz başları doldu

MARMARİS'te, nemle birlikte etkisini artıran sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, sahiller ile havuzlar doldu, taştı.

Marmaris'te sıcakta sokaklar boşaldı, plaj ve havuz başları doldu
17.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:18

MARMARİS'te, nemle birlikte etkisini artıran sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, sahiller ile havuzlar doldu, taştı.

Dünyaca ünlü turizm cenneti Marmaris'te caddelere konumlandırılmış termometreler gölgede 43 dereceyi gösterirken, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklık, 45 dereceyi buldu. Ana caddeler ve sokaklar ile yürüyüş yolları boş kaldı.  Sıcağın kavurucu etkisinden kurtulmak isteyenler, plajlar ile havuzlara akın etti.

Atatürk Caddesi'nden kırsal İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda serinlemek isteyenler, renkli görüntüler oluşturdu.Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü plajlarda, kimileri güneşlendi. Kimileri ise sudan çıkmadı. Turistler, jet ski, parasaling, ringa ve banana gibi su sporları yapan turistler keyifli anlar yaşadı.'KORKMASINLAR, GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TATİLE GELSİNLER'İsveç'den ailesiyle tatile gelen gurbetçi Mustafa Arpaçı, "Marmaris aşığıyım ve her yıl geliyorum. Marmaris'te koronavirüs ile ilgili tedbirler çok güzel alınmış ve memnunum. Avrupalılara Marmaris'i tavsiye ediyorum. Korkmasınlar, gönül ferahlığı ile tatile gelsinler. Herkesi Marmaris'e tatile bekliyorum" dedi.İngiliz turist George Adrein (42) "Yılda 3-4 defa Marmaris'e tatile geliyorum. Lanet olsun koronavirüse. Ama burada önlemler çok iyi. Marmaris çok güzel. 12 yıldır 25 defa Marmaris'e geldim. Marmaris'e olan sevgime kelimeler yetmez, ev almayı bile düşünüyorum" diye konuştu. Kail Özgen, "Koronavirüs dönemi bunaltıcıydı. Şu an tedbirlerimizi alarak, yazın keyfini çıkartıyoruz. Marmaris güzel ve tatil yapılıp, yaşanması gereken bir cennet" dedi.  SAĞLIK YETKİLİLERİNDEN UYARIMuğla Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşları "Bu mevsimlerde aşırı sıcaklar olduğu için güneşli ortamlarda fazla durulmamalıdır. Saat 11.00-16.00 arası kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkacak olanlar renkli ve bol elbiseler giymeli, yanlarına mutlaka şemsiye veya şapka almalılar. Vücut sıcaklığı aratacağı için ılık suyla aralıklı duş alınmalıdır. Günde 1.5 ile 2 litre arasında sıvı tüketilmelidir" açıklamasını yaparak, uyardı.AFRİKA SICAKLARI ETKİLİMarmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de yüksek nemin etkisiyle sıcaklıklar da 3-5 derece civarında artış olacağına dikkati çekip, "İlçe merkezinde 40-43 derece arasında sıcaklık. Deniz suyu sıcaklığı bölgeye göre 17 ile 19 arası. Nem yüzde 68-71 arası değişecek" dediler.

Öte yandan ilçedeki hastanelere 2 yaşlı yabancı turistin güneş çarpması şikayetiyle başvurduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi


Kaynak: DHA

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