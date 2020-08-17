Marmaris'te sıcaklar sokakları boşalttı plaj ve havuz başlarını doldurdu
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Marmaris'te sıcaklar sokakları boşalttı plaj ve havuz başlarını doldurdu

Marmaris'te sıcaklar sokakları boşalttı plaj ve havuz başlarını doldurduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, nem ile etkisi daha fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle ana cadde ve sokaklar boşaldı, sahiller ile otel havuz başları doldu.

17.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:24

Marmaris'te sıcaklar sokakları boşalttı plaj ve havuz başlarını doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, nem ile etkisi daha fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle ana cadde ve sokaklar boşaldı, sahiller ile otel havuz başları doldu.

Dünyaca ünlü turizm cenneti Marmaris'te caddelere konumlandırılmış termometreler gölgede 43 dereceyi gösterirken yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Ana cadde, sokaklar ve sahil yürüyüş yolları boş kalırken Marmarisliler ile turistler zor anlar yaşadı.'Afrika sıcağının kavurucu etkisinden kurtulmak isteyenler plaj ve konaklama tesislerinin havuz başlarına akın etti. İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden kırsal İçmeler mahallesine kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar serinlemek isteyenler, renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede plajlarda, turistler ile tatilciler serinlemek için denizden çıkmadı. Kimileri sere serpe şezlonglara uzanıp güneşlendi. Şemsiye altında dinlenenler ve kitap okuyarak anın keyfini çıkartırken, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Çoğunluğu yabancı turistler heyecan yaşamak için su sporları aletleriyle eğlendi. Jet ski, parasaling, ringa ve banana gibi su sporları yapan turistler keyifli anlar yaşadı. Konaklama tesislerinin havuz başları da doldu. Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte havuzda oyunlar oynadı, bol bol yüzdü. Çocuklar, havuz başlarına kurulan platformlardan kayarak eğlendi. Bazıları havuz başlarına çektikleri şezlonglarında dinlenirken kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti.

'KORKMASINLAR, GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TATİLE GELSİNLER'

İsveç'den ailesiyle tatile gelen gurbetçi Mustafa Arpaçı, "Marmaris aşığıyım ve her yıl geliyorum. Marmaris'te koronavirüs ile ilgili tedbirler çok güzel alınmış ve memnunum. Avrupalılar'a Marmaris'i tavsiye ediyorum. Korkmasınlar, gönül ferahlığı ile tatile gelsinler. Herkesi Marmaris'e tatile bekliyorum" dedi.

İngiliz turist George Adrein (42) de "Yılda 3-4 defa Marmaris'e tatile geliyorum. Lanet olsun koronavirüse. Ama burada önlemler çok iyi. Marmaris çok güzel. 12 yıldır 25 defa Marmaris'e geldim. Marmaris'e olan sevgime kelimeler yetmez, ev almayı bile düşünüyorum" dedi.

İngiliz turist Adrein'in arkadaşı Kail Özgen, "Koronavirüs dönemi bunaltıcıydı. Şu an tedbirlerimizi alarak yazın keyfini çıkartıyoruz. Marmaris güzel ve tatil yapılıp, yaşanması gereken bir cennet" dedi.

SAĞLIK YETKİLİLERİNDEN UYARI

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Bu mevsimlerde aşırı sıcaklar olduğu için güneşli ortamlarda fazla durulmamalıdır. Saat 11.00-16.00 arası kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkacak olanlar renkli ve bol elbiseler giymeli, yanlarına mutlaka şemsiye veya şapka almalırlar. Vücut sıcaklığı aratacağı için ılık suyla aralıklı duş alınmalıdır. Günde 1.5 ile 2 litre arasında sıvı tüketilmelidir" dedi.

AFRİKA SICAKLARI ETKİLİ

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de yüksek nemin etkisiyle sıcaklıklar da 3-5 derece civarında artış olacağına dikkati çekip, "İlçe merkezinde 40-43 arası arasında sıcaklık mevcut. Deniz suyu sıcaklığı bölgeye göre 17 ile 19 arası. Nem yüzde 68-71 arası değişecek" dedi.

Öte yandan ilçedeki hastanelere 2 yaşlı yabancı turistin güneş çarpması şikayetiyle başvurduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi

Marmaris'te sıcaklar sokakları boşalttı plaj ve havuz başlarını doldurdu

Kaynak: DHA

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