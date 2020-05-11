Marmaris'te seyir halindeki otomobil yandı
11.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:10
Marmaris'te seyir halindeyken motor kısmı alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Marmaris'te seyir halindeyken motor kısmı alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye-Bayır Mahalleri kara yolunda, Şahin A'nın kullandığı 48 M 3282 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü araçtan inerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Bayır Şefliği ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA