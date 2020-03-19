Marmaris'te semt pazarında sebze ve meyveler poşetlerde satılmaya başlandı
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Marmaris, Muğla, Güncel

Marmaris'te semt pazarında sebze ve meyveler poşetlerde satılmaya başlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu.

19.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:56
Marmaris'te semt pazarında sebze ve meyveler poşetlerde satılmaya başlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu.

Marmaris Belediyesinin Kovid-19 salgınına karşı aldığı önleyici tedbirler kapsamında, perşembe günü kurulan semt pazarında satılan sebze, meyve ve gıdalar poşetlerle satışa sunulmaya başlandı.

Maske ve eldiven takan pazarcılar tarafından birer kilo halinde poşetlenen gıdaları, vatandaşlar gönül rahatlığıyla alıyor.

Ürünlere dokunulmasının önüne geçilen uygulamadan, vatandaşlar da memnun kaldı.

Zabıta ekipleri de pazarda açıkta satış yapılmasına izin vermiyor.

Öte yandan, Marmaris Belediyesi ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Bozburun Mahallesi'nden başlayan çalışmada parklar, meydanlar, ibadethane gibi alanlar hem yıkanıyor hem de ilaçlanıyo

Marmaris'te semt pazarında sebze ve meyveler poşetlerde satılmaya başlandı

Kaynak: AA

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Marmaris'te semt pazarında sebze ve meyveler poşetlerde satılmaya başlandı

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