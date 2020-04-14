Marmaris'te şehir stadyumunu yenilenme çalışması sürüyor AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yenilenen Marmaris Şehit Stadı'nın, 120 günde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yenilenen Marmaris Şehit Stadı'nın, 120 günde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Gökmen yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından stadyumun yenilenmesi çalışmalarını yerinde takip ettiklerini belirtti.

Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Spor Eğitim Uzmanı Cem Tuncel'den yenilenme çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Gökmen, devletin bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer yandan projeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının temelinin de atılacağını aktaran Gökmen, şunları ifade etti:

"Yönetim kurulu arkadaşlarımızla stadyuma giderek yakından görmek istedik. Çalışan arkadaşlarla sohbet ettik bilgi aldık. Saha zemininin UEFA standartlarında yüksek kalitede suni çim yapılması, 1500 kişilik tribün yapılması, saha aydınlatmasının yapılması, elektronik skorbord takılması, sahanın tel örgülerinin yenilenmesi, gece maçları için gerekli aydınlatmanın yapılması, soyunma odalarının bakım ve onarımı işleri ile birlikte 120 gün içerisinde tamamlanması düşünülen Marmaris İlçe Stadı Marmaris'e yakışır olarak sporumuzun hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA