Marmaris'te şehidin oğlu 23 Nisan'da unutulmadı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şehit çocuğunu ziyaret edip hediyeler verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şehit çocuğunu ziyaret edip hediyeler verdi.

2006 yılında Ankara'da Güvercinlik askeri helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Şehit Yz. Ulaş Türk'ün ailesine ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şehidin Yasemin Ugan Azgın ve oğlu 13 yaşındaki Poyraz Türk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak hediyelerini sundu.

Ziyaret sürecinde Poyraz Türk ile sohbet eden Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, vatanın sevgisi ve milli bayramlara saygı duyulmasının önemi üzerine konuştu" hep çocuklar ziyaretime gelirdi ama bu bayram dedik ki biz çocuklarımızı ziyaret edelim. Korona virüs salgınını atlattıktan sonra sağlıklı günlerde arkadaşlarını da alıp beni ziyaret etmeni istiyorum " diyerek güzel dileklerini ve hediyelerini sundu.

Hediye paketlerini açan tablet ve kitap hediyesini çok sevdiğini belirten Poyraz Türk, "Beni ziyaret ettikleri için ve hediyeler için çok mutluyum. Bugün çok önemli bir gün bugün olmasaydı Atatürk meclisi kurmasaydı ve biz çocuklara bayram hediye etmeseydi bugün olmazdık. Teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA