Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protestoMARMARİS'te, yaklaşık 200 esnaf, marka avukatlarının denetimlerini alkışlarla ve yürüyüşle protesto etti.

22.07.2020 20:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:05

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto

MARMARİS'te, yaklaşık 200 esnaf, marka avukatlarının denetimlerini alkışlarla ve yürüyüşle protesto etti. Denetlenen 10 giyim mağazasından 5'i hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutulurken, polis esnafla görüşüp, gerginliğin büyümesini önledi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne İstanbul'dan gelen yabancı menşei bir giyim firmasının marka avukatları, önceden arama kararı aldırdığı imitasyon ürün satan 10 giyim mağazasına denetime gitti. Marka avukatları, polis eşliğinde, turist ve tatilcilerin uğrak yerlerinden olan Kapalı Çarşı'ya Kordon Caddesi'nden giriş yaptı. Çok sayıda resmi ve sivil polis, marka avukatlarının güvenliklerini sağlamak için hazır bekletildi. Marka avukatlarının polis eşliğinde denetim yaptığını öğrenen yaklaşık 200 esnaf, çarşı çevresinde toplandı. Denetimin yapıldığı giyim mağazasının önüne gelen esnaf, polis barikatıyla karşılaştı.

Polis, olası bir gerginliğe karşı esnafın geçişine izin vermeyince, "Devlete vergimizi veriyoruz, tüm eşyalarımız faturalı, pandemi döneminde açız bunlar gelmiş ceza kesiyorlar" diyerek tepkilerini dile getiren esnaf alkış tutarak, yürümek istedi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Oktay Kapsız ve Nedai Atakan, grupla konuşup, sakinleştirdi.

Bunu üzerine, "Devletimize ve polisimize lafımız olmaz" diyen esnaf, sessiz bir şekilde beklemeye geçti. Marka avukatları, mağazada işlemlerini bitirdikten sonra polis eşliğinden ayrılırken yine hareketlilik yaşandı. Esnaf, alkışlı protestoda bulunup, Kordon Caddesi'ne yürüdü. Polisin, esnaf temsilcileriyle görüşme yapıp, eylemlerini sonlandırmalarını istedi. İkna olan esnaf, olaysız dağıldı.

Kapalı Çarşı esnaflarından Cihan Bakan, "Şu anda pandemi dönemi var. Uzun süredir dükkanlarımız kapalıydı. Birkaç dükkan açtık, hemen marka avukatları baskına gelmiş. Uzun süredir dükkanlarımız kapalı ve cebimize para girmedi. İstanbul'da bu giyim ürünlerinin fabrikaları var, gelip bizleri zaten denetliyorlar. Dükkanımızın vergisini veriyoruz, tüm giyim ve hediyelik eşyalarımız faturalı. Elin yabancısının giyim eşyaları için esnafı ve polisi karşı karşıya getiriyorlar" dedi.

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi 3. Sayfa
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Dünya
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Magazin
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Güncel
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Jandarma
Şu an buradasınız: Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 21:36:24. #1.14#
title