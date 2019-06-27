Marmaris'te sahte içki satıcılarına büyük darbe

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir depoya yapılan baskında 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 ay boyunca takip ettikleri bir depoya operasyon düzenledi. İçmeler Mahallesi'ndeki depoda yapılan aramada 6 bin 849 şişe sahte votka, rakı, cin, viski ve tekila ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı. Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA