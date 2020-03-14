Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu
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Marmaris, Güncel

Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler, sahillere akın etti.

14.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:46
Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler, sahillere akın etti. Plaj ve sahil yürüyüş yollarındaki insan yoğunluğu göze çarptı. 

Marmaris'te hava sıcaklığı 23 dereceye ulaştı. Özellikle koronavirüs sonrası dışarıya çıkmayarak evlerinde oturan Marmarisliler, güzel havayla birlikte sahil kesimlerine gitti. Çocuklarıyla birlikte dolaşan ailelerin eşsiz deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptığı ya da bisiklet sürdüğü görüldü. İlçe merkezindeki çay bahçelerini dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay içerken, çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar plajlar, ailelerle doldu. Çocuklarıyla birlikte ayağını denizi sokanlar, bikini ve mayoları ile güneşlenenler oldu.

Plajda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkartan Murat ve Hale Metin çifti, "Virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi çok güzel bir karar oldu. Fakat en azından çalışan ebeveynlerin biri idari izinli sayılsa çok daha iyi olacaktı. Çocuklar okula biz işe gidiyorduk. Şimdi bakacak kimse olmadığı için sorun yaşayacağız" dedi. Vatandaşlardan Ahmet Çanbak ise, "Çocuklarım ve eşimle beraber insanların yoğun olmadığı deniz kıyısı yerlere giderek güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Salgın rahatsızlıklardan dolayı korkmamıza rağmen güneşli havanın güzelliğini kaçırmak istemedik" dedi.


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Kaynak: DHA

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