Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercin alayı çıkardı - Haberler
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Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercin alayı çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercin alayı çıkardı Yüzlerce güvercin sahilde renkli görüntüler oluşturdu Ülke genelinde havaların soğuması ile birlikte Muğla'da sahiller de boşaldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercin alayı çıkardı

Yüzlerce güvercin sahilde renkli görüntüler oluşturdu

MUĞLA - Ülke genelinde havaların soğuması ile birlikte Muğla'da sahiller de boşaldı. Turizmin gözde kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşalan sahilin keyfini, kumsala inen güvercin alayı çıkardı. Yazın insandan adım atacak yer bulunmayan sahilde yüzlerce güvercin denize nazır yayılmanın keyfini yaşadı.

Bu yıl hava sıcaklıklarının Kasım ayının başına kadar devam etmesi nedeniyle her gün sahile inip denize giren vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte deniz ve sahil keyfine ara verdi. Marmaris sahillerinde yaklaşık 9 ay aradan sonra sakinleşen kumsala inen yüzlerce güvercin, gün boyu sahilde eşinip dolaşarak kumsalın keyfini çıkardı. Güvercinlerin sahil keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercin alayı çıkardı

Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercin alayı çıkardı

Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercin alayı çıkardı

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İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri

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