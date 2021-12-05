Marmaris'te sağanaktan dolayı dereler taştı, evleri su bastı - Haberler
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Marmaris'te sağanaktan dolayı dereler taştı, evleri su bastı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte 145 kilogram yağış düştü. Birkaç gündür süren sağanak, gece saatlerinde etkisini artırarak taşkınlara neden oldu.

İlçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Dağlardan gelen çamur, irili ufaklı taş ve ağaç parçaları sokaklara kadar ulaştı.

Mahallenin birçok caddesi kütükler nedeniyle trafiğe kapandı. Ara sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı.

İçmeler ve Turunç mahalleleri arasındaki yola da kaya parçaları düştü.

İtfaiye ekipleri, evlerde su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Derelerden akan çamurlu su, İçmeler Körfezi'nde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Marmaris'te sağanaktan dolayı dereler taştı, evleri su bastı

Marmaris'te sağanaktan dolayı dereler taştı, evleri su bastı

Marmaris'te sağanaktan dolayı dereler taştı, evleri su bastı

Marmaris'te sağanaktan dolayı dereler taştı, evleri su bastı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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