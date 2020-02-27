27.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:21

Marmaris'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar

Toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahili

Rengi kahverengiye dönen deniz Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel sularının karıştığı denizin rengi değişti.

Kısa süreli sağanakta toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahilinde, denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezine sabah saatlerinde metrekareye bir kilogram yağış düştü, rüzgarın saatteki hızı da 45 kilometreyi buldu.

Kaynak: AA

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