Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi
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Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

Marmaris'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar Toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahili Rengi kahverengiye dönen deniz Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdiMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel...

27.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:21
Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar

Toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahili

Rengi kahverengiye dönen deniz Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel sularının karıştığı denizin rengi değişti.

Kısa süreli sağanakta toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahilinde, denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezine sabah saatlerinde metrekareye bir kilogram yağış düştü, rüzgarın saatteki hızı da 45 kilometreyi buldu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi
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