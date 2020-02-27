Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi
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Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel sularının karıştığı denizin rengi değişti.

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:36
Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

'nın ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel sularının karıştığı denizin rengi değişti.

Kısa süreli sağanakta toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahilinde, denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezine sabah saatlerinde metrekareye bir kilogram yağış düştü, rüzgarın saatteki hızı da 45 kilometreyi buldu.

Kaynak: AA

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