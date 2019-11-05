Marmaris'te sağanak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor

Marmaris'te sağanak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor

Marmaris'te sağanak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyorMUĞLA - Ege'nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan ve Marmaris'te ciddi hasara neden sağanak yağış sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

05.11.2019 12:52
Marmaris'te sağanak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor

Marmaris'te sağanak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor

MUĞLA - Ege'nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan ve Marmaris'te ciddi hasara neden sağanak yağış sonrası yaralar sarılmaya başlandı. 15 teknenin hasar gördüğü Marmaris Balıkçı Barınağı'nda iş makineleri kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Gece saatlerinde gerçekleşen yağış nedeniyle pek çok denizci yatağından kalkıp teknesinin başına gitmişti. Marmaris Balıkçı Barınağı yağıştan en fazla etkilenen yerlerin başında geldi. Barınakta bağlı pek çok tekne yağıştan olumsuz etkilenirken, 15 teknede hasarın ciddi olduğu belirlendi. Yağışın durması ile birlikte barınağa gelen balıkçılar, kurtarma ve temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Marmaris'te sağanak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor
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