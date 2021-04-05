MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
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MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARİS'te, saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları sahile akın etti.

MARMARİS'te, saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları sahile akın etti. Kendilerini dev dalgalara bırakan sörf tutkunları sahilde görsel şölen sundu.

Denizcilerin fırtına takvimine göre güneydoğu yönünden esen keşişleme rüzgarı Marmaris Körfezi'nde öğleden sonra hızını artırdı. Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan keşişlemeyi fırsat bilen sörf tutkunları 4.5 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'ndeki halk plajına geldi. Rüzgar ve uçurtma sörflerini kapıp kendilerini dalgalı denize bırakan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu. Dev dalgalarla metrelerce yükseğe çıkan sörfçüler heyecan yaşarken, sahilde kendilerini izleyenlere de görsel şölen sundu. Sahilde banklarda oturanlar ve yürüyüş yapanlar, o heyecanlı anları cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Uçurtma sörfü yapan iş insanı Ferhat Turan, Uzun zamandır uçurtma sörfü yapıyorum. Pandemi nedeniyle ara vermiştim. Bugün rüzgarlı havayı görünce sahile gelip anın keyfini çıkarmak istedim. Stresimi uçurtma sörfü ile atıyorum dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Rüzgar öğleden sonra hızını artırdı. Rüzgarla birlikte aralıklı yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 derece. Nem ise yüzde 57 civarında dedi.

MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ
MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARINDAN SÖRF KEYFİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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