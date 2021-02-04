Marmaris'te rögara düşen sıpa yaralı kurtarıldı
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Marmaris'te rögara düşen sıpa yaralı kurtarıldı

04.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:15
Marmaris'te rögara düşen sıpa yaralı kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, rögara düşüp, yaralanan 3 aylık sıpa, kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, rögara düşüp, yaralanan 3 aylık sıpa, kurtarıldı. Bacak ve kaburgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen, 'Kadife' isme verilen sıpanın sağlığına kavuşmasının ardından sahiplendirileceği bildirildi.

Marmaris'te dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, ilçeye 4 kilometre mesafedeki Aktaş mevkiinde bir sıpanın rögara düştüğünü haber verdi. Bunun üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, yanlarında bir veteriner ile bölgeye gidip, 3 aylık olan sıpayı, 2 saatlik çaba sonucu düştüğü rögardan çıkardı. Menteşe ilçesindeki Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen sıpanın çekilen röntgeninde bacakları ve kaburgalarında kırıklar olduğu belirlenip, ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın ardından tedavisine devam edilecek olan Kadife adı verilen sıpanın, bir süre müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veterineri Özgür Yaman, 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirtip, "Sıpayı rögardan çıkarttığımız için kirliydi. Önce gerekli temizliğini yaptık. Ciddi enfeksiyon riski vardı. Başında travma oluşmuş, sol göz kapağında ciddi yaralanma vardı. Ön sol bacağının diz ekleminde ciddi kayıplar vardı. Çektiğimiz röntgende hayvanın sol kaburgasında bazı kırıklar olduğunu tespit ettik. Medikal tedavisine başladık. Kısa zaman içerisinde iyileşecek. Sağlığına kavuştuktan sonra hayvan severlere sahiplendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Marmaris'te rögara düşen sıpa yaralı kurtarıldı
Marmaris'te rögara düşen sıpa yaralı kurtarıldı
Marmaris'te rögara düşen sıpa yaralı kurtarıldı
Marmaris'te rögara düşen sıpa yaralı kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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