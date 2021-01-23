Marmaris'te "riskli yapı" olduğu belirlenen apart otel iş makinesiyle yıkıldı
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Marmaris'te "riskli yapı" olduğu belirlenen apart otel iş makinesiyle yıkıldı

23.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:30
Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıklılık bakımından "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otel, sahiplerince yıkıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıklılık bakımından "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otel, sahiplerince yıkıldı.

Hatipirimi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki apart otel, sahipleri tarafından ölçümleri yapılarak riskli yapı ve depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesi üzerine boşaltıldı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınan izinlerin ardından kentsel dönüşüm kapsamında otelin, sahiplerince iş makinesi yardımıyla yıkımı yapıldı.

Yıkım sırasında güvenlik önlemi alınırken su tankı yardımıyla da tozlanmanın önüne geçilmeye çalışıldı.

İlçede belirlenen binaların yıkımlarına belediye ve yapı sahip sahiplerince devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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