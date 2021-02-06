Marmaris'te polislerden küçük Kutan'a doğum günü sürprizi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşına giren Kutan Çapar'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşına giren Kutan Çapar'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timi, Çıldır Mahallesi'nde oturan Çapar ailesinin talebi üzerine, polis olma hayali de olan Kutan için doğum günü pastası aldı.

Eve gelen polisleri karşısında gören Kutan, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Pasta paketini alan küçük Kutan ve ailesi, polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen