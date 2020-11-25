Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
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Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı

25.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:31
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Atatürk Meydanı'nda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla "Kadına Şiddete Hayır" standı açtı broşür dağıttı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Atatürk Meydanı'nda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla "Kadına Şiddete Hayır" standı açtı broşür dağıttı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Marmaris ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından '25 Kasım Kadına Şiddete Hayır' günü nedeniyle broşür dağıtıldı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, tarafından Marmaris merkezinde kadına şiddete dikkat çekmek için stant kurdu. Sahil yolunda yürüyen ekipler vatandaşlara uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Özellikle kadın jandarma ve polislere ilgi gösteren kadın vatandaşlar ekiplerden KADES uygulaması ve yapılması gerekenler konusunda bilgiler aldı. Uygulamayı son derece yerinde olduğunu belirten vatandaşlar Kades sistemini daha önceden bilmediklerini ve uygulamayı hemen telefonlarına indireceklerini belirttiler. Jandarma ve polis tarafından 3 bin adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - MUĞLA

Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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