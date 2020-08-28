Marmaris'te plajlarda sıcak hava yoğunluğu
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Marmaris'te plajlarda sıcak hava yoğunluğu

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Ula plajlarında, sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

28.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:32

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Ula plajlarında, sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler, Torba, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sıcak havada denize girip güneşlenirken, bazıları da su sporları yaparak, zaman geçirdi.

Deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı. Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'te meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığını 38, deniz suyu sıcaklığını 26 derece olarak ölçtü.

Tatilciler, Uzunyalı, İçmeler ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda güneşlenip denize girdi. Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenlerin ateşi ölçüldü, tatilcilerin sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlendiği görüldü.

Marmaris Körfezinde adrenalin tutkunları ve su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütünü tercih etti.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı turistlerle doldu. Birçok tatilci sörf yapıp, denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Akyaka'daki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Halk Plajı, Çınar, Akçapınar plajlarında yüzdü, sahillerde güneşlendi.

Marmaris'te plajlarda sıcak hava yoğunluğu

Kaynak: AA

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