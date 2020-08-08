Marmaris'te plajlar ve otellerin havuz başları doldu
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Marmaris'te plajlar ve otellerin havuz başları doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcaktan bunalanlar, plaj ve otel havuzlarını doldurdu.

Marmaris'te plajlar ve otellerin havuz başları doldu
08.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:52

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcaktan bunalanlar, plaj ve otel havuzlarını doldurdu. Kimileri yüzüp, su sporları yaparak serinlerken, kimileri de şezlonglara uzanıp güneşlendi.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te vatandaşlar, sahillere akın etti. Yüksek nemle birlikte daha fazla hissedilen bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı ve İçmeler mahallelerindeki plajlarda öğle saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu. İlçedeki halk plajları ve ücretli plajların yanı sıra otel havuz başları da serinlemek isteyenlerle doldu. Otel havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıkla oluştu. Tatilciler, havuz kenarlarına sosyal mesafe kuralına göre konulan şezlonglarda dinlenip, güneşlendi. Havuzun keyfini çocuklar çıkardı. Sahil boyunca jet-ski, banana ve ringa yapanlar, adrenalin dolu dakikalar yaşadı.İstanbul'dan eşi ve 2 çocuğuyla tatile gelen Mehmet Aslan, "İçmeler Mahallesi'ne bir hafta tatil için geldik. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkartıyoruz. Mutluyuz ve güzel tatil geçiyor" dedi.


Kaynak: DHA

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