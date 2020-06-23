Marmaris'te plajda hortum; şezlonglar zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te plajda hortum; şezlonglar zarar gördü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin altın rengi kumları ve turkuaz rengi denizi ile ünlü İncekum Plajı'nda, sabah saatlerinde aralıklarla yağan sağanak sonrası kısa süreli hortum oluştu.

Marmaris'te plajda hortum; şezlonglar zarar gördü
23.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:28

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin altın rengi kumları ve turkuaz rengi denizi ile ünlü İncekum Plajı'nda, sabah saatlerinde aralıklarla yağan sağanak sonrası kısa süreli hortum oluştu. Hortum sahilde bulunan şezlonglardan bazılarının zarar görmesine neden olurken, ölen ve yaralanan olmadı.

Marmaris'e 27 kilometre mesafedeki kırsal Çamlı Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü İncekum Plajı'nda, sabah saatlerinde önce aralıklı sağanak ardından 11 saniye süren hortum oluştu. Hortum sahilde bulunan şezlongları ve ahşap zemin tahtalarını kırdı. Plajda hortumu gören işletme sahibi Cemal Bingöl ve çalışanlar, kısa süreliğine panik yaşadı. Yaralanma ve ölümün olmadığı hortumda, personel sahile koştu. Plaja konulan şezlonglarının bazılarının parçalandığı, bazılarının ise denize uçtuğu görüldü.

'SADECE MADDİ KAYBIMIZ VAR'

Plajın işletmecisi Cemal Bingöl, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. Tek sevindiğimiz can kaybının veya yaralanmamın olmaması. Aralıklı sağanak sonrası havada birden küçük hortum belirdi. Çok ucuz atlattık. Sadece maddi kaybımız var" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Marmaris'te plajda hortum; şezlonglar zarar gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:54:51. #1.15#
title