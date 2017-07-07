Marmaris'te Pkk/pyd Propagandasına 4 Gözaltı

MARMARİS'te, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/PYD ve KCK propagandası yaptığı saptanan 4 kişi, gözaltına alındı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü PKK/PYD ve KCK propagandası yaptığı belirlenen H.Ö. (29), N.Y. (25), M.A. (36) ve Y.D.'yi (46), eş zamanlı baskınla bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin elektronik cihazları ve bazı belgelere el konuldu. Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemleri ardından adliyeye sevk edilecek.



- Muğla