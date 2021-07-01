Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor
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Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor

Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Pazar esnafı dertli. Pandemi sürecinde çok sıkıntılar yaşadıklarını belirten esnaf, 21 günde bir aynı gün aynı tezgahta oldukları için müşterilerinin gelmediğini dağıldığını, Türkiyenin 81 vilayet pazarında böyle bir uygulama olmadığını sadece Marmaris...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Pazar esnafı dertli. Pandemi sürecinde çok sıkıntılar yaşadıklarını belirten esnaf, 21 günde bir aynı gün aynı tezgahta oldukları için müşterilerinin gelmediğini dağıldığını, Türkiyenin 81 vilayet pazarında böyle bir uygulama olmadığını sadece Marmaris pazarında olduğunu belirten Pazar esnafı imza kampanyası başlattı.

Pazar esnafı belediye ve kaymakamlık yetkililerine seslerini duyurmak için imza kampanyası başlattı esnaflar " Her yer açıldı biz niye açılmıyoruz eski düzenimize dönmek istiyoruz, uygun fiyata meyve sebze yedirmek istiyoruz ama satamadan çöpe döküyoruz " ifadelerini kullandı.

Üretici olduğunu söyleyen Zafer Yıldırım " Ben haftada bir gün sadece bin liralık ürün satıyorum, 3 bin liralık ürünüm çöpe gidiyor çok mağduruz " dedi.

Pazar esnaflarından Erdinç Kocayiğit ise "Bir dolu bir boş tezgahlar sosyal mesafeyi ne yazık ki bozuyor hepsi açılınca müşteriler yine aynı günümüzde tezgahımızda bizi bulacaklar. Yetkililerin bizi duymasını istiyoruz topladığımız ürünlerin çöpe gitmesini istemiyoruz. İmza topluyoruz belediyeye kaymakamlığa gideceğiz" dedi.

Pazar müşterisi vatandaşlar da fiyuatların çok pahalı olduğunu, uygun fiyata ürün satın almak istediklerini belirtti.

İmzaları toplayan pazarcı esnafları, istedikleri olmaz ise kaymakamlık binası önünde toplanıp protesto yapmayı düşündüklerini ifade ettiler. - MUĞLA

Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor
Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor
Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor
Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor
Marmaris'te pazarcı esnafı eski günlerine dönmek istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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