Marmaris'te 'pastırma yazı' keyfi; denize girip, plajda eğlendiler

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde pastırma yazı sıcaklıklarını fırsat bilenler, güneşin tadını çıkardı. İlçedekilerden bazıları çocukları ile plajda eğlendi, bazıları da kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te, termometreler 33 dereceyi gösterdi. Deniz suyu sıcaklığının 16, nemin yüzde 55 olduğu ilçede yaşayanlar, güneşin tadını çıkardı. Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, yazlık kıyafetlerle yürüyüş yapanlar ile bisiklet sürenlerin akınına uğradı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te bir hafta boyunca yağışın olmayacağı, gündüz hava sıcaklığının 29 ile 33 derece, gün batımı sonrası 15 ila 20 derece olacağı, pastırma yazı olarak adlandırılan sıcaklıklar ile birlikte ilçenin yüksek nem ile birlikte sıcak ve hafif esintili geçeceği belirtildi.