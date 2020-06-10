Marmaris'te özel teknelere ilgi arttı
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Marmaris'te özel teknelere ilgi arttı

Marmaris'te özel teknelere ilgi arttı Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi ilan ettiren korona virüsü (Covid-19) tatilcileri özel teknelere yöneltti.

10.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:52

Marmaris'te özel teknelere ilgi arttı

MUĞLA - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi ilan ettiren korona virüsü (Covid-19) tatilcileri özel teknelere yöneltti.

Dünyanın en güzel koylarına sahip Türkiye'nin gözde turistik ilçesi Marmaris'te özel yat tekne kiralama firmaları Covid -19 salgınına karşı hazırlıklarını tamamlıyorlar. Rezervasyonların çoğunluğunun yerli müşteri olduğunu belirten firma yetkilileri Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını belirttiler.

Firma yetkililerinden Zafer Öznur "Pandemi sürecinin ardından insanların tercih ettikleri ve en kolay izole olabilecekleri ortam olarak tekne kiralama sistemine yerli müşteriden talep çoğaldı. Gelen taleplerde en çok sorulan sorular temizlik ve hijyen üzerine. Bizler zaten düzenli olarak temizlik dezenfekte işlemi yapıyorduk, şimdi sistemimize ozon temizliğini de ekledik böylece malzemeler daha önce hiç kullanılmamış gibi tertemiz oluyor. Genel olarak 2 haftalık süreleri tercih ediyorlar ve tekne boyuna göre fiyatlar haftalık 1500 euro ile 3 bin 500 euro arasında değişiyor" dedi.

Tekne kiralama firmasının satış pazarlama sorumlusu Çağla Karatepe ise " Müşterilemizin çoğunluğu yerli turistten oluşuyor, sınavların bitmesinin ardından yoğunluk başlayacak. Eğer müşteri kendisi kullanmak isterse gemicilik belgesi ve bazı sosyal kriterler yeterli oluyor, kaptan isteyenlere ise aile ile anlaşabilecek en uygun kişiyi yönlendiriyoruz. Yabancı müşteriler henüz belirsizlik yaşadıkları için kararsızlar ama yine de arayıp soruyorlar" dedi.

Marmaris'te özel teknelere ilgi arttı

Kaynak: İHA

Manşet

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