Marmaris'te otizmli çocuklar için özel sınıflar oluşturuldu

24.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:01

Marmaris ilçesinde üç okulda, otizmli çocuklar için oluşturulan özel sınıflar ile tasarım ve beceri atölyeleri törenle açıldı.

Tohum Otizm Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle İnci Narin Yerlici, Beldibi Sıtkı Zaralı ilkokulları ve Halit Narin Anadolu Turizm Meslek Lisesinde otizmli çocukların daha iyi eğitim görebilmeleri için özel sınıf ile atölyeler oluşturuldu.

Muğla Valisi Esengül Civelek, açılış törenindeki konuşmasında, Tohum Otizm Vakfı ve hayırsever Narin Ailesi'ne özel çocukların eğitimine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Özel çocukların eğitiminin öncelikli olduğunu belirten Civelek, "Eğitim hepimiz için şart ancak özel çocuklar için daha fazla şart. Bu özel sınıflarda ve tasarım beceri atölyelerinde becerileri gelişirken sosyalleşiyorlar. Kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Böylelikle daha bağımsız yaşamlarını sürdürebiliyorlar." diye konuştu.

Açılışa Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcan Özer, hayırsever iş insanı Oya Narin, kurum müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA