Marmaris'te Ot Yangını

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönüm tarım arazisi zarar gördü.



Yangın, bugün gündüz saatlerinde Datça Karayolu Orhaniye Mahallesi sapağı yakınlarında çıktı. Alevler hassas noktalarda konuşlanan arazözlerin zamanında müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının bir tekne yapım atölyesinden çıktığı tahmin edilirken, Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Çelikalp, "Yangına zamanında müdahale edildiği için alevler ana yolun öbür tarafındaki ormana geçmeden kontrol altına alındı. Yanan alanda buğday ekiliydi ve hasat da alındığı için şu anda belli bir zarar söz konusu değil. 15 dönümlük alanda kuru otlar yandı" dedi.



Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Muğla