Marmaris'teki Ormanlık Alan 3 Farklı Bölgeden Yakıldı
Marmaris'te ormanlık alanda 5'er metre arayla 3 farklı bölgeden çakılan kibrit sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlıkta yer alan 3 ayrı noktada, 5'er metre arayla yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çakılan kibritle çıkarıldığı belirlenen yangınla ilgili kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
DUMANLARI GÖREN MAHALLE SAKİNLERİ İTFAİYEYE HABER VERDİ
İçmeler Mahallesi, Gölenye Caddesi, Karia yürüyüş yolundaki ormanlıkta, saat 13.00'te, 5'er metre arayla yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın helikopteriyle harekete geçti.
HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Yangın helikopteriyle 3 sorti yapılarak, alevlere büyümeden müdahale edildi. İtfaiye ekipleri de suyla müdahale ederek, yangını çevredeki evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının 5'er metre arayla 3 noktadan çakılan kibritle çıkarıldığını tespit etti.
"ORMANLIK ALANI KİBRİTLE ATEŞE VERMİŞLER"
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı. Panik ve korku yaşayan mahalleli ise yangının tamamen söndürüldüğünü öğrenince rahat nefes alıp, evlerine döndü. Yangını ihbar eden ve alevlere müdahale eden mahalle sakini Ferdi Yavuz, "Yukarıda, ormanlık alanda, farklı noktaları kibritle ateşe vermişler. Kibritle yakıldığı açıkça belli ve halen orada duruyor. Mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir faciadan dönüldü" dedi.
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O hainleri bulup o ateşin içine atacaksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ağaçlık alanlar bir yerinize batıyor otel lazım anlaşılan birilerine kim otel yaparsa o yakmıştır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Otel yaparlar yarın başlarlar beton yığınları yaparlar hemenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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marmaris sahil şeridi oldugu için orada yaşayan vatandaşlarımız genellikle çok içerler ayık hiç gezmezler onlardan herşey beklenir.Cevap Yaz 1 7 Yayından KaldırSEN DAYI NIN BAŞINDAKİ D Yİ KALDIR.: Sen Dayı nın desini kaldır diyecem ama ayı lar ormamda yaşar. Ya sen ne tür mahluksun.Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır