Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı - Haberler
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Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı

Marmaris ilçesinde 13-14 Kasım'da düzenlenen "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı.

Marmaris ilçesinde 13-14 Kasım'da düzenlenen "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı.

Belediye ve Ahbap Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi, kitapçık haline getirildi.

Bildirgenin yangınların çıkmasının engellenmesi, olası yangınlara hazırlık, yangınlar esnasındaki hareket planları ve yangın alanların restorasyonu çalışmalarına ışık tutacağı ifade edildi.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgarlar ve düşük bağıl nem dolayısıyla her bir tutuşmanın önüne geçilemez yangınlara neden olabileceğine işaret edilen bildirgede, bu yangınların önlenmesi ve söndürülmesinin yanı sıra yangın sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler yer aldı.

Bildirgede, uzmanların sunumlarının ardından çalışma grupları tarafından alınan kararlar ile yangından büyük oranda etkilenen arıcılık sektörü temsilcilerinin önerileri de paylaşıldı.

www.marmaris.bel.tr adresinde yayımlanan bildirgeye, "Hizmetler - Gerekli Bilgiler" alanından ulaşılabiliyor.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris, Yangın, Ahbap, Kasım, Güncel, Haberler

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