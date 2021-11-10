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Marmaris'te orman yangınları çalıştayı düzenlenecek

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te orman yangınları çalıştayı düzenlenecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13-14 Kasım'da "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayı gerçekleştirilecek.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13-14 Kasım'da "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayı gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, haziran ve temmuzdaki orman yangınlarında ciddi zarar gören ilçenin Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği iş birliğiyle düzenlenecek "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayının, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kılavuz olacağı belirtildi.

Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınının 9 bin 50 hektarlık alanı küle çevirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, çalıştayda bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, farklı konu başlıklarında 13-14 Kasım'da 7 üniversitenin katkı verdiği çalıştayda, sunumlar yapılacağı kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Başkanlığı yetkilileri de orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadelede konusunda bilgi paylaşımında bulunacak.

Katılımcılar yangın alanlarında da incelemelerde bulunduktan sonra yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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