Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanların bir kısmının tedavisi tamamlandı
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Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanların bir kısmının tedavisi tamamlandı

Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanların bir kısmının tedavisi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Yangından kurtarılan yaralı hayvanların tedavisi Hisarönü Mahallesi'nde oluşturulan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sahra Hastanesinde yapılıyor.

Tedavileri tamamlanan hayvanlar, Marmaris Milli Park Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından yaralı bulunan atmaca, Gökova Hayvan Hastanesine getirildi.

Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanların bir kısmının tedavisi tamamlandı
Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanların bir kısmının tedavisi tamamlandı
Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanların bir kısmının tedavisi tamamlandı
Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan hayvanların bir kısmının tedavisi tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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