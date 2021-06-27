Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi (3)
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Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi (3)

Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN PAKDEMİRLİ: MAALESEF ŞEHİDİMİZ VARTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: MAALESEF ŞEHİDİMİZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangına müdahalenin devam ettiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Marmaris'te kahramanlarımız büyük bir özveri ile yangına müdahale ediyorlar. Maalesef şehidimiz var. Şehidimiz Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanın cennet olsun şehidim" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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