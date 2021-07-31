Marmaris'te orman yangını - Helikopterlerin denizden su alması
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Marmaris'te orman yangını - Helikopterlerin denizden su alması

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Helikopterlerin denizden su alması Marmaris Halk Plajında denize giren yerli ve yabancı turistler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Helikopterlerin denizden su alması

Marmaris Halk Plajında denize giren yerli ve yabancı turistler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye sevk edilen helikopterler denizden su alarak yangına müdahalede bulunuyor.

Marmaris'te orman yangını - Helikopterlerin denizden su alması
Marmaris'te orman yangını - Helikopterlerin denizden su alması
Marmaris'te orman yangını - Helikopterlerin denizden su alması
Marmaris'te orman yangını - Helikopterlerin denizden su alması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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