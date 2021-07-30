Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (2)MARMARİSLİLER NÖBETTEMuğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor.

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (2)

MARMARİSLİLER NÖBETTE

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Yerleşim yerlerine 50-100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Marmaris'te yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekiyor.

İÇMELER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle elektrikler kesildi. Vatandaşlardan bazıları güvenlik önlemleri kapsamında zorunlu olarak evlerini boşaltırken, bazıları ise tedbir amaçlı evlerini terk etti. Öte yandan, ilçedeki otel ve pansiyonlar da karanlığa teslim oldu. Yangının başladığı Siteler Mahallesi'nde yangın, yerleşim yerlerine ve otellere 40 metre mesafede yeniden alevlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı