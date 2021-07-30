Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (10)

MARMARİSLİLER NÖBETTEMuğla'nın Marmaris ilçesinde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor.

MARMARİSLİLER NÖBETTE

Muğla'nın Marmaris ilçesinde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Yerleşim yerlerine 50- 100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Marmaris'te yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Hande NAYMAN/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman