Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı (4)
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Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı (4)

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı (4)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

ALEVLERE 3 SAATTE 95 SORTİMuğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına takviye olarak 1 helikopter, 7 arazöz, 6 dozer, 8 itaiye aracı ve 7 su tankeri takviye olarak gönderildi.

ALEVLERE 3 SAATTE 95 SORTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına takviye olarak 1 helikopter, 7 arazöz, 6 dozer, 8 itaiye aracı ve 7 su tankeri takviye olarak gönderildi. 6 helikopter 200 metre mesafedeki denizden su alarak 3 saatte alevlere 95 sorti yaparak, müdahale etti. Yanan çam kozalaklarının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 3 apartmanın çatı katı yandı. Binaların çatı katındaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin tehdit ettiği 3 villa daha tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçenin üzerine kaplayan yoğun dumandan etkilenenlerin sayısı 11'e yükseldi. Siteler Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölümdeki alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Asparan ve Pamucak mevkisine doğru ilerleyen alevlere ise müdahalenin yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIMarmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, "29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi.Cavit AKGÜN-Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı (4)
Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: '(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle...
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle...
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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