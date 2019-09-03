Marmaris'te orman yangını

03.09.2019 14:47

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Marmaris-Muğla karayolunun 17 kilometresindeki Taşhan mevkiinde, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri söndürnmek için havadan helikopterler, karadan arazöz ve orman ekipleriyle müdahaleye başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA