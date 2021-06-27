Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
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Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI

Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda enerji nakil hatlarından yayılan kıvılcım sonucu çıktığı öne sürülen yerleşim yerleri ile otelleri tehdit eden yangın 8 saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda enerji nakil hatlarından yayılan kıvılcım sonucu çıktığı öne sürülen yerleşim yerleri ile otelleri tehdit eden yangın 8 saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı. Muğla ve çevre şehirlerden 10 yangın helikopteri, 80 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri ve 328 orman işçisi, belediye itfaiye, zabıta, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE olmak üzere 350 personel görev yaptı. 10 yangın helikopteri 8 saat boyunca durmaksızın 100 metre mesafedeki denizden 320 sorti yaparak müdahale etti, 9 bin 600 ton deniz suyunu dökerek yangını söndürdü. Yangında 150 futbol sahası büyüklüğünde 110 hektar alan yanarak zarar gördü. Öte yandan, Marmaris Kızılay ve Marmaris Belediyesi İçmeler karayolu kenarında stant açarak yangına müdahale eden ekiplere ve göreve gelen kamu görevlilerine yiyecek, içecek ve su dağıttı.

'BU ALANLAR TEKRAR YEŞİLLENDİRİLECEKTİR'

Yangın çıktığı ilk andan itibaren ekipleriyle birlikte bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ? Ekiplerin müdahalesiyle yangın yerleşim ve otel bölgesine ulaşmadan söndürüldü. Tüm Marmaris seferber oldu. Görgü tanıkları ve müdahale eden yetkililerle yaptığım görüşmede yangının enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlardan dolayı olarak söylendi. Şu an inceleme yapan kurumlar bu konuda hem fikir. Yanan orman alan ile ilgili herhangibi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Kurumlarla el ele verip yanan alanın tekrar küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Bu alanlar tekrar yeşillendirilecektir dedi.

Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Son dakika haberleri... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI; 1 ŞEHİT, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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