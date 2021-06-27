Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (4)
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Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (4)

Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangına ilişkin çalışmaları takip ederek, açıklamada bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangına ilişkin çalışmaları takip ederek, açıklamada bulundu. Pakdemirli, 328 personelin görev yaptığı yangının kontrol altına alındığını açıkladı.Pakdemirli, "Şu saat itibarıyla yangını kontrol altına almış durumdayız. Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler söyleniyor. 'Yine buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildikleri gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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