Marmaris'te öncelikli hedef yerli tatilci oldu Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını sonrasında belirsizliğini koruyan uluslar arası turizme karşı çözüm için Marmaris, iç turizme yöneliyor.

Diana Travel Ege Bölge Müdürü Medet Güngör'ün yazılı verdiği bilgiye göre; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası (MTO) BaşkanıS. Mutlu Ayhan, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Diana Travel bölge müdürleri Medet Güngör, Zeynep Yaman ve Özgür Ertem bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda; uzun yıllardır yurt dışı pazarında faaliyet gösteren ve yurt içi pazarda faaliyet göstermek amacıyla Turistica adlı seyahat acentesini bünyesine katan Diana Travel firmasının, yaptığı bu satın almanın gerçekleşmesiyle birlikte Marmaris pazarını yerli turiste daha çok tanıtmayı hedeflediği gündeme geldi.

Turistica çağrı merkezi personeli ve rehberlerini bölgeyi daha yakından tanımaları için Marmaris'e getiren acente, özellikle 2020 yaz sezonu için yerli turiste ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Marmaris'in iç pazardaki hak ettiği payı henüz yakalayamadığını söyleyen Diana Travel Bölge Müdürü Medet Güngör; bu aşamada hem Marmaris için hem de iç pazar misafirleri için büyük fırsatlar olduğunu ve Marmaris'in hak ettiği payı alması için gerekli potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

MARMARİS 2020 SEZONUNA HAZIR

Salgın sürecinden Marmaris'in de etkilendiğini ve yapılan çalışmalar sonucunda bu süreci birçok bölgeden çok daha az sıkıntı ile atlatmaya çalıştığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'i tercih edecek olan misafirlerin endişe etmeden geçirebilecekleri bir tatil için belediye olarak hazır olduklarına dikkat çekti. Başkan Oktay bugüne kadar yapılan değerlendirme ve çalışma toplantılarında, plaj kullanımı gibi birçok sosyal alanda yığılmalara izin vermeyecekleri yönünde tedbirler alındığını vurguladı.

MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan da Marmaris'in turizm sektörü için salgının başladığı tarihten itibaren tüm kurumların iş birliği halinde olduğunu belirtti. Ayhan, Marmaris'te faaliyet gösteren büyük konaklama tesislerinden, küçük işletmecilere kadar herkesin hızlı bir şekilde bu sürece adapte olduğunu ve tüm iş yerlerinin alınması gereken önlemlere büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

ARABALI TATİLCİLER İÇİN MARMARİS AVANTAJI

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise Marmaris'e araba ile erişim imkanının çok rahat olduğunu belirterek,bu sayede iç pazarda önemli ivme kaydedileceğini söyledi. Gelecek olan misafirlerin gönül rahatlığı ile tatillerini yapabilmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve tüm plajların sosyal mesafe kuralına uygun düzenlendiğine dikkat çeken Bülbüloğlu, yabancı turist ağırlıklı hizmet veren Marmaris'in, İngiliz turistlerin buraya gelmesine aracılık eden acentelerin salgın öncesinde de hijyen, gıda güvenliği gibi birçok konuda sıkı denetlendiğinin altını çizerek, birçok tesisin zaten bu önlemleri yıllardır aldığını ve salgına karşı alınması gereken önlemlere kolayca uyum sağladıklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler