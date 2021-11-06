Marmaris'te ölmüş ayı bulundu

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaş, çıktığı doğa yürüyüşünde ölmüş bir ayı görüp fotoğrafını çekti. Çekilen fotoğrafın sosyal medyada 'kim demiş Marmaris'te ayı yok' notuyla paylaşılmasının ardından Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş Marmaris'e bir kilometre mesafedeki Karadere mevkiinde bir ayı gördü. Önce korkup bölgeden uzaklaşmak isteyen vatandaş ayının hareket etmediğini fark etti. Kısa süre sonra ayının ölü olduğunu fark eden şahıs, ayının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından 'kim demiş Marmaris'te ayı yok' notuyla paylaştı. Vatandaşın sosyal medyadaki paylaşımı üzerine harekete geçen Marmaris Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşa ulaşarak ölü ayıyı bulmak için seferber oldu.

Ekipler, ölü ayıyı havanın kararmış olmasına rağmen bularak ilk incelemelerini yaptı. Yapılan incelemelerde ayının yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve vücudunda ateşli silah izi bulunmadığı tespit edildi. Ölü aynın etrafına güvenlik amaçlı bariyer konuldu. Gün ağarınca ölü ayının cesedinin bulunduğu yerden alınarak kesin ölüm sebebi ile ilgili detaylı inceme için veterinerlik fakültesine sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA